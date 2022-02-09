2,75 milioni di euro da destinare al Castello Aragonese di Taranto: è la cifra che il ministero della Cultura intende investire per restaurare la fortezza sullo Ionio. “Le stagioni di un Castello” è stato inserito tra i 38 grandi progetti nazionali. L’intervento prevede lavori di risanamento conservativo della struttura. Si tratta di «interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo- commenta il ministro Dario Franceschini-. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese».