Salgono a 8 i casi di Omicron 2 identificati in Puglia dal Laboratorio Covid del Policlinico di Bari: 7 nel Barese e uno a Brindisi. La variante, dunque, è presente nel territorio regionale ma almeno per il momento la situazione appare sotto controllo. In totale oggi sono state registrate 4.944 nuove infezioni da coronavirus a fronte di 41.383 tamponi antigenici e molecolari eseguiti.