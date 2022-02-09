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Covid, Puglia: salgono a 8 i casi di Omicron 2 La nuova variante è stata individuata nel Barese e nel Brindisino

9 Febbraio 2022
policlinico bari

Salgono a 8 i casi di Omicron 2 identificati in Puglia dal Laboratorio Covid del Policlinico di Bari: 7 nel Barese e uno a Brindisi. La variante, dunque, è presente nel territorio regionale ma almeno per il momento la situazione appare sotto controllo. In totale oggi sono state registrate 4.944 nuove infezioni da coronavirus a fronte di 41.383 tamponi antigenici e molecolari eseguiti.


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