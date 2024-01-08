Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia:



È partito il nuovo tour pugliese di Miss Italia. Primo evento del 2024 per il concorso di bellezza più celebre del Paese, di cui la Carmen Martorana Eventi è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata, il casting e selezione che si è tenuto domenica 7 gennaio a Villa La Siragusa, raffinata ed esclusiva location per matrimoni ed eventi sita a Palombaio, frazione di Bitonto, in provincia di Bari.

Confermato alla conduzione il bravo “presentattore” Christian Binetti, al timone tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

Eletta Miss Villa La Siragusa Serena Papapicco, 17enne di Altamura, studentessa del liceo scientifico; seconda classificata Vittoria Morga, 18enne di Fasano, cassiera, make-up artist e prossimamente studentessa di psicologia; Miss Framesi Alessia del Rosso, 25enne di Molfetta, studentessa di management e consulente di vendita; quarta classificata Alessia Stasolla, 18enne di Santeramo in Colle, studentessa del liceo musicale; quinta Elena Buquicchio, 19enne di Trani, studentessa di enologia e sommelier; sesta Caterina Catino, 20enne di Trani, studentessa di marketing e comunicazione. Miss Mascotte la 17enne barese Francesca Palmieri, studentessa di un istituto tecnico.

A votare le prime miss che avranno accesso alle fasi successive del concorso la giuria presieduta da Maria Mazzilli, fiduciaria LILT Trani, e composta da: Maria Sivo, responsabile di struttura di Villa La Siragusa; Michele Ciniero, presidente sez. Bat della LILT; Marilena Farinola, giornalista; Giulio Lovero, stilista; Riccardo Di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca; Enzo Angelini, fotografo di moda; Giuseppe Sifanno, hair-stylist per Framesi; Elena Sarcina, Miss Givova Sport Puglia 2023.

Madrina è stata Katrin Quaratino, Miss Italia Puglia 2023, che ha indossato e presentato per la prima volta al pubblico il nuovo abito tricolore che aprirà in passerella gli eventi di Miss Italia Puglia e Basilicata, disegnato e realizzato ancora una volta dal talentuoso stilista Giulio Lovero.

Ospiti le prefinaliste nazionali 2023 Carlotta Buzzacchino, Miss Italia Eleganza Puglia, Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia Mattinata, Ilaria Lapalombella, Miss Cinema Dr. Kleein Puglia, oltre alla coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.

La serata è stata anche un Galà in Rosa in cui è stato presentato il calendario Top Fashion Model 2024 in favore della LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat.

Giunto alla settima edizione, il calendario, la cui organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi e dall’Ufficio Moda Italia, ha come testimonial Katrin Quaratino, Miss Italia Puglia 2023.

Negli scatti di Enzo Angelini e Rocco Caliandro, con riprese video di Toni Argentieri, gli abiti dell’atelier Miss and Lady by Giulio Lovero e dello showroom Esseddi Sposa, i gioielli Decaro, gli occhiali dell’Ottica Invista di Giovinazzo; hair stylist Maria Altomare, Art Decò Parrucchieri, Matteo Parrucchieri, make up di Arkè – Scuola di estetica e acconciatura.

Si ringrazia:

Villa La Siragusa, Farmacia Del Prete