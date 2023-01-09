Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventotto ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca nord-occidentali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
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