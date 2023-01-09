Stralcio del comunicato diffuso dagli organizzatori:
Domenica 8 gennaio presso Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia di Canosa, si è tenuto il “LILT Party“.
L’evento del cuore, a favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, era organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, l’agenzia di moda e spettacolo da sempre vicina a tematiche sociali.
Un susseguirsi di défilé di moda, momenti di musica, arte, danza e cabaret, con le divertenti incursioni di Emanuele Tartanone dal Mudù.
La serata, la prima del 2023 per la Carmen Martorana Eventi, è stata anche occasione per presentare il Calendario Top Fashion Model pro LILT 2023, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Moda Italia e con il patrocinio della Città di Giovinazzo.
In copertina, come testimonial, la regista Rossella De Venuto.
Di mese in mese, le modelle protagoniste sfoggiano gli abiti dell’Atelier Miss and Lady di Giulio Lovero di Bitonto e di Sposa In di Canosa di Puglia, le acconciature di Riccardo Mari Coiffeur e il make up di AB PRO Make up academy, fotografate dall’obiettivo di Francesco Ottomaniello, Vito Bozza, Fulvio Abbattista, Benny Quinto, Rocco Caliandro; riprese video di Toni Argentieri.