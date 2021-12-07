Bitonto-Audace Cerignola è la partita più importante nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie D girone H. La formazione cerignolana è in testa alla classifica, i bitontini seguono da vicino dopo avere capeggiato la graduatoria per diverse giornate.
Brindisi-Nardò, la trasferta del Casarano a San Giorgio, Molfetta-Team Altamura, Città di Fasano-Nola, Sorrento-Bisceglie, Nocerina-Matino, Rotonda-Gravina in Puglia le altre gare della giornata nel girone con squadre pugliesi impegnate.