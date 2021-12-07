rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Bitonto-Audace Cerignola e le altre Calcio serie D girone H: oggi turno infrasettimanale

8 Dicembre 2021
Screenshot 20211208 064128

Bitonto-Audace Cerignola è la partita più importante nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie D girone H. La formazione cerignolana è in testa alla classifica, i bitontini seguono da vicino dopo avere capeggiato la graduatoria per diverse giornate.

Brindisi-Nardò, la trasferta del Casarano a San Giorgio, Molfetta-Team Altamura, Città di Fasano-Nola, Sorrento-Bisceglie, Nocerina-Matino, Rotonda-Gravina in Puglia le altre gare della giornata nel girone con squadre pugliesi impegnate.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1777809287796

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione