Le immagini delle parate di Giroud ieri a Genova hanno fatto il giro del mondo. La nazionaleffrancese ed il Milan stesso ci hanno anche scherzato su, nelle rispettive comunicazioni social. Fra i casi più clamorosi di sempre nel calcio, le gesta in porta dell’attaccante del Milan non hanno rappresentato certo l’unico episodio di sostituzione del portiere espulso. Calcio di altri tempi o anche di tempi meno remoti.

Una volta, l’11 aprile 2012, sempre in serie A, si disputò Catania-Lecce. Etnei allenati da Vincenzo Montella, salentini guidati in panchina da Serse Cosmi. Il Catania passò in vantaggio, il Lecce pareggiò ma a venti minuti dalla fine Di Michele fallì il rigore che avrebbe dato il vantaggio ai salentini. Partita avviata verso il pareggio ma, clamoroso (proprio) al Cibali, a tre minuti dalla fine venne espulso il portiere dei padroni di casa, Carrizo. Andò in porta l’attaccante Lodi che, contrariamente a Giroud ieri, non salvò la sua porta: Di Michele, quello del rigore sbagliato, proprio sul finire di gara segnò la rete del definitivo vantaggio del Lecce.

Serie D girone H: tra i risultati odierni Barletta-Bitonto 3-0, Casarano-Nardò 2-1, Città di Fasano-Rotonda 1-1, Martina-Fidelis Andria 0-0, Paganese-Manfredonia 0-0, Team Altamura-Gravina in Puglia 1-0. In classifica dopo cinque giornate: Team Altamura al comando con 13 punti davanti a Fidelis Andria (11), Gelbison e Martina (10). In coda Manfredonia, Palmese e Santa Maria Cilento con 2 punti.