Di seguito il comunicato:



Si apre a Surano (Le) giovedì 8 agosto, con lo spettacolo Incantesimi Fiabe e Leggende della Terra d’Oriente, tratto dalle Fiabe Italiane di Italo Calvino, la quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, rassegna estiva multidisciplinare di teatro, musica, danza e poesia. In scena in Largo Ugo Foscolo (ore 21.30) la Compagnia Salvatore Della Villa e il fascino arcaico delle fiabe legate alle terre di Puglia, messe in voce da Salvatore Della Villa, Chiara Serena Brunetta, Stefania Bove, Serena Serra; le antiche affabulazioni, popolate da maghi e sirene, saranno accompagnate dalle musiche originali composte dal M° Gianluigi Antonaci, eseguite dal vivo dal fisarmonicista Antonio Papa.

Incantesimi è un percorso nel mondo delle fiabe di Puglia. Sono racconti della tradizione che, per tradizione appunto, intrecciano vicende e contesti popolari con personaggi nobili o fantastici. Le storie sono varie: c’è chi parte per cercar fortuna, chi si dà alle avventure con gli amici scapestrati, chi abbandona i figli e chi li ritrova, chi si imbatte in gatti parlanti e chi si ritrova a tu per tu con le sirene. In questi affreschi di commedia umana non può certo mancare lui: lu Nanni-Orco che tesse, maldestro e burlone, le sue sinistre trame. La ricchezza della narrazione popolare è impreziosita dalla rielaborazione che ne ha fatto Italo Calvino, che dà struttura e corpo ai racconti senza mai smorzare l’anima della lingua, anima che resta costantemente viva nella resa dei detti, delle formule magiche e nelle espressioni idiomatiche.

Il prossimo appuntamento è programmato per domenica 11 agosto a Giuggianello (ore 21.30 Piazzetta Unità d’Italia) con il concerto Blue Stories, storie di fumo e sogni bugiardi con Salvatore Della Villa, voce, Serena Serra, canto, Franco Chirivì e Claudio Tuma, chitarre, Vito De Lorenzi, batteria. Racconto noir per abbandonare lo straordinario, dimenticare lo spazio ed il tempo, e per magia ritrovarsi al Blue Note, al Cotton Club, forse per qualche istante anche a Woodstock, e ascoltare delle storie molto, molto insolite. Insetti di kafkiana memoria che si interrogano sulla vita, chitarre con una loro morale ben precisa, musicisti tenaci e coraggiosi, anche di fronte alle minacce dei gangster.

Il Festival, con la direzione artistica dell’attore e regista Salvatore Della Villa, si svolgerà per questa quarta edizione nei comuni di Surano, Giuggianello e Nociglia dall’8 agosto al 7 settembre 2024. È ideato ed organizzato dalla Compagnia Salvatore Della Villa, in collaborazione con Tracce Creative Aps, ed è reso possibile grazie alla sinergia e al sostegno dei Comuni di Surano, Giuggianello, Nociglia e della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia. È patrocinato dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo.

INGRESSO GRATUITO per tutti gli spettacoli