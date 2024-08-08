Varie regioni in allerta maltempo oggi. Fra esse la Puglia, con la zona settentrionale e quella occidentale in codice giallo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati
generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.