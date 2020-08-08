Di Francesco Santoro:

Anche la Puglia ha contribuito alla costruzione del ponte San Giorgio di Genova. L’impresa Marraffa, azienda di Martina Franca leader nel settore dei trasporti speciali, ha partecipato ai lavori che in tempi da record-per lo meno in Italia- hanno consentito di riaprire al traffico il viadotto del Polcevera dopo la tragedia del 14 agosto 2018, quando una sezione dell’infrastruttura collassò causando la morte di 43 persone. Il crollo, inoltre, determinò la chiusura del raccordo fra le autostrade A7 e A10 e della linea ferroviaria portuale. «Il ponte di Genova è il simbolo di un Paese che ha bisogno di ripartire. Fieri di aver contribuito!», commenta sul suo profilo Facebook l’imprenditore Michele Marraffa, fondatore dell’omonima azienda. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 3 agosto e due giorni più tardi il ponte è stato riaperto al traffico.