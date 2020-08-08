rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Con Marraffa il ponte di Genova è “targato” anche Martina Franca Azienda pugliese leader nel trasporto eccezionale

8 Agosto 2020
IMG 20200808 WA0006

Di Francesco Santoro:

Anche la Puglia ha contribuito alla costruzione del ponte San Giorgio di Genova. L’impresa Marraffa, azienda di Martina Franca leader nel settore dei trasporti speciali, ha partecipato ai lavori che in tempi da record-per lo meno in Italia- hanno consentito di riaprire al traffico il viadotto del Polcevera dopo la tragedia del 14 agosto 2018, quando una sezione dell’infrastruttura collassò  causando la morte di 43 persone. Il crollo, inoltre, determinò la chiusura del raccordo fra le autostrade A7 e A10 e della linea ferroviaria portuale. «Il ponte di Genova è il simbolo di un Paese che ha bisogno di ripartire. Fieri di aver contribuito!», commenta sul suo profilo Facebook l’imprenditore Michele Marraffa, fondatore dell’omonima azienda. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 3 agosto e due giorni più tardi il ponte è stato riaperto al traffico.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione