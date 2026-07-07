Di Nino Sangerardi:

“L’Ente Parco comunica che, alla luce della designazione dello scorso 17 aprile 2025 a Geo Parco Globale Unesco del MurGeopark che ricomprende il territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e delle Premure, dovrà provvedere all’aggiornamento del Piano Pluriennale Economico Sociale. Questa Corte raccomanda che i procedimenti in questione si concludano in tempi rapidi”.

È quanto scritto nella determinazione n.88/2026 della Corte dei Conti Sezione del Controllo sugli Enti inerente la gestione finanziaria, anno 2024, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e degli altri 22 Enti Parco Nazionali.

La relazione annuale 2024 redatta al Reparto Carabinieri Parchi evidenzia che le indicazioni del Piano Aib “si sono rivelate utili e efficaci nel contrasto degli incendi boschivi la cui tendenza è fortemente condizionata dall’andamento stagionale prevedibile solo nel breve periodo. In particolare nel 2024 il territorio del Parco è stato interessato da 24 incendi con un’area percorsa dal fuoco pari a 65 ettari”.

Con decreto ministeriale n.221 del 5.08.2025 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario del Parco per la durata di sei mesi, dalla data di tale decreto; successivamente prorogato per ulteriori sei mesi, dal 5 febbraio 2026, con decreto ministeriale n.18 del 21.01.2026.

Il giorno 21 dicembre 2015 con decreto del Ministro n.273 sono stati designati i componenti del Consiglio direttivo, poi integrato con la nomina di un componente. In data 2 febbraio 2024 la Comunità del Parco ha eletto i 4 membri del Consiglio direttivo e trasmesso i nominativi al Ministero Vigilante (con nota del 4.02.2025 e del 15.04.2025) : da allora non sono stati adottati ulteriori atti da parte dei soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di nomina. Pertanto il Consiglio direttivo non risulta ancora costituito, cos come la Giunta esecutiva.

Su tale argomento i Magistrati contabili rilevano quanto segue : “La Corte osserva che la mancata costituzione degli organi di governo dell’Ente Parco comporta una situazione di prolungata vacanza istituzionale, con possibili riflessi negativi sulla continuità amministrativa, sulla tempestiva assunzione degli atti di indirizzo e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Un’inerzia che rischia di pregiudicare il perseguimento delle finalità istituzionali del Parco, in particolare in natura di tutela ambientale, valorizzazione del territorio e attuazione dei programmi finanziati”.

Per quanto riguarda l’attività istituzionale si segnalano interventi nell’ambito dei progetti per la conservazione della biodiversità, monitoraggio e gestione del cinghiale, monitoraggio dell’avifauna nidificata. Sono inoltre proseguite le mansioni legate all’adozione di misure per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per il recupero dei muretti a secco e della sentieristica, per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il 9 settembre 2024 il Parco è entrato a far parte della rete mondiale dei Geoparchi Unesco. Nel giugno 2025 si è tenuta una cerimonia speciale, presso la sede centrale Unesco in Parigi, per la consegna ufficiale del Certificato di Geoparco Globale Unesco.

“L’esercizio finanziario esaminato si chiude con un risultato di amministrazione pari a euro 12.025.813 in aumento rispetto al 2023. Un risultato determinato dalla somma algebrica tra l’avanzo di amministrazione iniziale di euro 10.808.259, l’avanzo finanziario di competenza di euro 912.569 e la variazione positiva dei residui di euro 304.986”.

Il patrimonio netto, di euro 15.681.035, si incrementa del 7,4% a fronte dell’esercizio precedente per effetto del risultato d’esercizio

“Come evidenziato dal Collegio dei Revisori(verbale n.38 del 2025) l’inventario continua a non essere effettuato. A tal proposito l’Ente Parco riferisce che sta procedendo con proprio personale all’inserimento dei dati nel programma. Questa Corte, tuttavia, non può non sottolineare tale criticità e raccomandare una rapida definizione della questione”.

In merito al contenzioso i Magistrati accertano che “ anche nell’esercizio in esame l’Ente Parco, in presenza di contenziosi passivi, non ha provveduto, previa adeguata valutazione del rischio, ai necessari accantonamenti al Fondo rischi del passivo patrimoniale per evitare che gli importi derivanti dalle condanne siano da tali da minare gli equilibri di bilancio.. Si raccomanda, in proposito, di porre rimedio alla descritta omissione contabile, suscettibile di determinare sostanziali e non irrilevanti risvolti sulla gestione”.

Il rapporto della Corte dei Conti è stato trasmesso ai presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Tra i Parchi più estesi d’Italia(68.077 ettari) quello dell’Alta Murgia comprende 13 Comuni per un totale di 450 mila abitanti : Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo i Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto.

Sede legale e amministrativa in Gravina di Puglia, dentro un immobile concesso in comodato d’uso gratuito dal Municipio gravinese.