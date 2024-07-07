Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ancora un grande appuntamento con la cultura nella Città Bianca. Per il terzo incontro della kermesse, arriva nel Chiostro di Palazzo San Francesco Luca Bizzarri con il libro intitolato “Non hanno un amico” (ed. Mondadori). L’autore dialogherà con la giornalista del Tg3 Puglia, Claudia Bruno. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 luglio 2024 alle ore 21:00. La rassegna è realizzata dall’associazione “Una Valle di Libri” in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura.

“Un’emozione chiamata libro” prosegue il 10 luglio con il nuovo libro di Luca Bianchini dal titolo “Il cuore è uno zingaro” (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore sarà la giornalista e blogger Marta Perego. Il 14 luglio il festival si trasferisce nella Villa Comunale “Sandro Pertini” per la presentazione del libro “Giù la maschera”, scritto dalla conduttrice del TG2 Elena Malizia. Sarà una serata speciale tra musica e parole grazie all’intervento del gruppo Camomilla Isterica, e la presentazione della serata sarà curata dalla giornalista del TG2 Daniela Colucci.

Il 16 luglio, in Piazzetta Cattedrale, nuovo appuntamento con l’appendice dedicata agli autori pugliesi. Ospite della rassegna sarà Caterina Fiume con il romanzo intitolato “Come equilibristi”. A dialogare con l’autrice ci sarà il giornalista e scrittore Francesco Roma. Il 18 luglio, nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio all’attualità con Carlo Cottarelli, che dialogherà con il capo della comunicazione della Regione Puglia, Rocco De Franchi, sul suo nuovo libro edito da Mondadori dal titolo “Dentro il palazzo”.

Il 20 luglio (Chiostro San Francesco) spazio alla musica con il giornalista e conduttore radiofonico Luca De Gennaro che presenterà, insieme al cantautore Emanuele Barbati, il libro edito da Rizzoli Lizard “Generazione Alternativa”. Il 23 luglio, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, Gianmaria Volpato, presenterà il suo primo romanzo dal titolo “Stagno” (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista del TG2 Carola Carulli.

Un ringraziamento ai sostenitori del nostro progetto: Banca di Credito Cooperativo Ostuni, Telcom – Vasar, Pace Gioielli, Masseria Traetta, RH Rent e RentBeat.

Partner del progetto: Museo della Civiltà Preclassiche, Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello e Typicus.

Il libro

101 riflessioni, divertite e divertenti, sugli esseri umani e sulla contemporaneità in cui tutti siamo immersi. Nel suo podcast giornaliero “Non hanno un amico”, sempre in testa a tutte le chart di ascolti, Luca Bizzarri fa ciò che in una ormai lunga e solidissima carriera gli è sempre riuscito meglio: infilarsi autoironicamente due dita negli occhi per indurci a vedere pezzi di noi negli assurdi comportamenti degli altri. Questa raccolta è la hall of fame di coloro che ci fanno indignare e che sotto sotto ci raccontano qualcosa di noi.

L’autore

Luca Bizzarri (Genova, 1971) è quello della famosa coppia comica Luca e Paolo. Attore comico, ha al suo attivo tour teatrali e una decina di film commedia. Per Mondadori ha pubblicato con grande successo Disturbo della quiete pubblica.

Il Festival “Un’emozione chiamata libro”

“Un’emozione chiamata libro” è una rassegna letteraria che vanta una consuetudine trentennale, resa tale grazie alla sensibilità di autori il cui prestigio letterario è unanimemente riconosciuto, come Luciano De Crescenzo, Dacia Maraini, Corrado Augias, Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro, Domenico Starnone, Sebastiano Vassalli, Leonardo Mondadori, Cristina Comencini, Melania Mazzucco, Daria Bignardi, Simonetta Agnello Hornby, Magdi Allam, Marino Bartoletti, Marco Travaglio, Nicola Gratteri, Gaia Tortora, Antonio Caprarica e molti altri, per un totale di oltre trecento autori. Pertanto, rappresenta l’evento più significativo della programmazione culturale della città di Ostuni. Il festival “Un’emozione chiamata libro” nasce nel 1995, per volontà dell’amministrazione comunale dell’epoca che ebbe l’illuminazione di affidare la direzione artistica alla giornalista Anna Maria Mori, essa stessa autrice di best-seller nonché giornalista di punta de “La Repubblica”. Dal 2022 il festival letterario è curato dall’associazione “Una Valle di Libri”.

L’organizzazione dell’associazione “Una Valle di Libri”

Il Festival “Una Valle di Libri”, nato nel 2020, è un format letterario itinerante che si svolge in un contesto territoriale circoscritto ma di ampio respiro paesaggistico: la Valle d’Itria (Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Martina Franca, Locorotondo e Alberobello). L’associazione culturale “Una valle di libri”, nata nel marzo del 2022 grazie a un’idea di Flavio Cellie, subito condivisa con un gruppo di amici ‘bibliofili’, ha nel proprio statuto fondativo la sua essenza e la sua finalità: promuovere eventi letterari condividendone l’organizzazione con autori e moderatori.