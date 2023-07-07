Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle San Vito:



Sport e promozione del territorio. Questo in sintesi rappresenterà la nuova divisa che i calciatori del Real Celle San Vito indosseranno per la prossima stagione agonistica 2023-2024. La squadra di calcio del comune cellese ha presentato la nuova maglia su cui è raffigurato lo skyline del paese di Celle di San Vito, il simbolo della sfinge e il nome in francoprovenzale del paese, “Cèlle De Sant’Uìte”.

Sulla maglia campeggia anche il nome dello sponsor che accompagnerà la squadra cellese nel prossimo campionato, il bar-ristorante di Troia “Alba D’Oro” gestito dalla famiglia Marino.

Le divise sono state realizzate dalla famosa società italiana “Comer Sportswear” di Prato.

Il Real Celle San Vito anche l’anno prossimo parteciperà al campionato di terza categoria, girone B, di Benevento. L’anno scorso il team guidato dal capitano e allenatore, Fabio Romano, ha sfiorato per qualche settimana il sogno play-off. A fine stagione la squadra è arrivata settima, a 8 punti da quel quinto posto che avrebbe regalato gli spareggi promozione.

“Siamo pronti per una nuova sfida carichi di gioia ed entusiasmo – ha dichiarato Romano – sarebbe bello raggiungere i play-off, un obiettivo difficile ma sicuramente non proibitivo”.

Anche la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, non nasconde la propria soddisfazione e le attese per la nuova avventura che inizierà fra un paio di mesi. “Sono davvero compiaciuta che la squadra di calcio, grazie alla nuova divisa esporterà in terra campana il brand del nostro comune – ha dichiarato Giannini – speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione della scorsa stagione”.

La scorsa estate, prima dell’inizio campionato, la squadra cellese ha cambiato il nome da “Sfinge Celle di San Vito” a “Real Celle San Vito” per passare dalla terza categoria foggiana alla terza categoria di Benevento. Un passaggio che è stato effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere. A seguire le sorti del Real Celle San Vito nello scorso campionato 2022-2023 è stato un intero paese. Numerosi tifosi, infatti, soprattutto in casa, hanno gremito entusiasti gli spalti del piccolo stadio del paese.