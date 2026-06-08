Era un’altra Italia, anche dal punto di vista televisivo. Si pensi che il sorteggio trasmesso a dicembre 1989 dal Foro Italico in Roma aveva due conduttori: Pippo Baudo e Bruno Pizzul (va ribadito: Pippo Baudo e Bruno Pizzul, un numero uno e un altro numero uno). Roba che oggi appartiene ai sogni.

Le notti magiche iniziarono, in realtà, di pomeriggio, l’8 giugno 1990 alle ore 18: fischio di inizio del campionato del mondo di Italia 90. Stadio San Siro di Milano: Argentina campione in carica sconfitta dal Camerun (1-0 per gli africani, rete di Biyik) nella prima partita della rassegna iridata e all’Italia andava pure bene perché ahinoi Maradona, il più forte di tutti, era benvoluto solo dai napoletani e odiato dagli altri nostri connazionali. Nella cerimonia inaugurale, prima della partita, Gianna Nannini e Eduardo Bennato cantarono “Notti magiche”.

L’Italia a quel mondiale arrivò terza. Giocò la “finalina” di Bari e la vinse 2-1 con l’Inghilterra, avrebbe voluto giocare la finale che invece fu Germania-Argentina 1-0 all’Olimpico di Roma.

Comunque la nazionale azzurra allenata da Azeglio Vicini era una squadra bella, molto giovane, propositiva, entusiasmante per i tifosi e fece scoprire un campione inaspettato: Salvatore Schillaci. Bella, molto giovane, propositiva: quella che, se ci fosse più coraggio, potrebbe essere l’Italia di oggi, per riemergere dal fondo, se si facesse continuare a Silvio Baldini il suo ruolo come ct. Ma il timore che non andrà così è fortissimo.