Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

Domenica 8 giugno, alle 17.00, visita guidata d’eccezione e, a seguire, concerto alle 20.00 con Anaïs Drago nell’Arsenale di Taranto. E’ uno degli appuntamenti di punta all’interno del “MAP Festival – Il ritmo del cambiamento, per filo e per segno”, realizzato grazie alla grande disponibilità e alla collaborazione dell’Arsenale Marittimo di Taranto e, in particolare, dell’Ammiraglio Pasquale de Candia. Ingresso gratuito, con prenotazione su eventbrite.

Per quanti fossero interessati, sarà possibile accedere alla straordinaria proposta “Passeggiata Inedita + Concerto”: una visita che toccherà luoghi solitamente non visitabili, all’interno dell’Arsenale di Taranto, roccaforte della Difesa, la cui estensione ha inizio dal Borgo sino al Ponte Punta Penna, con affaccio sul Mar Piccolo.

A fine visita, alle 20.00, sempre all’interno dell’Arsenale militare, Anais Drago sarà la protagonista di “Minotauri”, spettacolo “in solo” con violini, voce e composizioni. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: orchestramagnagrecia.it, mapfestival.it (info@mapfestival.it). Social: Facebook e Instagram.

Il MAP Festival, diretto da Gloria Campaner e Piero Romano, è realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Soprintendenza al Patrimonio culturale subacqueo, il Ministero della Cultura, con il sostegno della BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Ninfole Caffè, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Con “Minotauri”, concerto “in solo”, la violinista Anais Drago prosegue la ricerca in solitaria intrapresa con l’album “Solitudo”, disco “in solo” che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza. In “Minotauri” convive l’alternanza dei violini (acustico ed elettrico, entrambi soggetti a manipolazione elettronica), la ricerca di un’espressività timbrica del tutto personale, con un attento utilizzo del materiale musicale. Attività talvolta essenziale e minimalista, talvolta ricca e variopinta nella sostanza e nello sviluppo, interamente frutto della penna e dell’improvvisazione della Drago.

Domenica 8 giugno, Arsenale di Taranto (ingresso via Di Palma): alle 17.00 visita guidata e, alle 20.00, concerto con Anais Drago. Ingresso gratuito, con prenotazione su eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: orchestramagnagrecia.it, mapfestival.it (info@mapfestival.it). Social: Facebook e Instagram.