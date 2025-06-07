rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Taranto: oggi visita guidata in arsenale e concerto Map festival

8 Giugno 2025
Passeggiata in concerto locandina domenica 8 giugno

Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

Domenica 8 giugno, alle 17.00, visita guidata d’eccezione e, a seguire, concerto alle 20.00 con Anaïs Drago nell’Arsenale di Taranto. E’ uno degli appuntamenti di punta all’interno del “MAP Festival – Il ritmo del cambiamento, per filo e per segno”, realizzato grazie alla grande disponibilità e alla collaborazione dell’Arsenale Marittimo di Taranto e, in particolare, dell’Ammiraglio Pasquale de Candia. Ingresso gratuito, con prenotazione su eventbrite.

Per quanti fossero interessati, sarà possibile accedere alla straordinaria proposta “Passeggiata Inedita + Concerto”: una visita che toccherà luoghi solitamente non visitabili, all’interno dell’Arsenale di Taranto, roccaforte della Difesa, la cui estensione ha inizio dal Borgo sino al Ponte Punta Penna, con affaccio sul Mar Piccolo.

A fine visita, alle 20.00, sempre all’interno dell’Arsenale militare, Anais Drago sarà la protagonista di “Minotauri”, spettacolo “in solo” con violini, voce e composizioni. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: orchestramagnagrecia.it, mapfestival.it (info@mapfestival.it). Social: Facebook e Instagram.

Il MAP Festival, diretto da Gloria Campaner e Piero Romano, è realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Soprintendenza al Patrimonio culturale subacqueo, il Ministero della Cultura, con il sostegno della BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Ninfole Caffè, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Con “Minotauri”, concerto “in solo”, la violinista Anais Drago prosegue la ricerca in solitaria intrapresa con l’album “Solitudo”, disco “in solo” che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza. In “Minotauri” convive l’alternanza dei violini (acustico ed elettrico, entrambi soggetti a manipolazione elettronica), la ricerca di un’espressività timbrica del tutto personale, con un attento utilizzo del materiale musicale. Attività talvolta essenziale e minimalista, talvolta ricca e variopinta nella sostanza e nello sviluppo, interamente frutto della penna e dell’improvvisazione della Drago.

Domenica 8 giugno, Arsenale di Taranto (ingresso via Di Palma): alle 17.00 visita guidata e, alle 20.00, concerto con Anais Drago. Ingresso gratuito, con prenotazione su eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: orchestramagnagrecia.it, mapfestival.it (info@mapfestival.it). Social: Facebook e Instagram.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione