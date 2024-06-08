Di seguito un comunicato diffuso da Cube Labs:

Cartilago, società di medicina rigenerativa in fase clinica fondata da Cube Labs – venture builder italiano nel settore delle Tecnologie Healthcare quotato su EGM Pro – annuncia di aver ricevuto una Notice of Allowance (notifica di brevettabilità) da parte dell’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO).

La domanda, relativa a soluzioni iniettabili delle molecole rigenerative dermiche e condroprotettive sviluppate da Cartilago, integra il brevetto statunitense (n° US 11.685.760) concesso nel giugno 2023 per le composizioni parenterali. Una volta concesso formalmente, questo secondo brevetto fornirà a Cartilago un’aggiuntiva protezione ad ampio spettro per le applicazioni nell’osteoartrite e nelle patologie correlate in un mercato chiave, rafforzando ulteriormente il portafoglio brevetti dell’azienda.

Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della decisione dell’USPTO di concedere un secondo brevetto a Cartilago, che fornirà una protezione aggiuntiva fondamentale per le nostre tecnologie modificanti la malattia per l’osteoartrite e la rigenerazione dermica, aggiungendo una copertura per i prodotti iniettabili in un mercato strategico come quello statunitense e segnando un importante ed ulteriore passo in avanti verso il mercato”.

L’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha comunicato l’intenzione di accogliere la domanda di brevetto n. 18/321.363 di Cartilago. Il brevetto appartiene alla seconda famiglia di brevetti di Cartilago e riguarda le terapie iniettabili in fase di sviluppo per l’osteoartrite e le indicazioni dermatologiche che stimolano la produzione di nuovo tessuto cartilagineo, nonché la generazione di matrice extracellulare e collagene e la produzione endogena di acido ialuronico.

Il brevetto sarà concesso una volta pagata da Cartilago la tassa di emissione e completate le necessarie formalità da parte dell’USPTO. La durata del brevetto si estenderà fino a settembre 2039. Altre domande di brevetto sono in corso in Europa, Cina e Giappone.

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Cartilago

Cartilago, società di medicina rigenerativa in fase clinica fondata da Cube Labs – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare – sfrutta la medicina rigenerativa per sviluppare tecnologie condroprotettive modificanti la malattia per combattere l’osteoartrite e le patologie correlate, nonché soluzioni anti-invecchiamento per la cura della pelle e delle ferite. Le tecnologie rigenerative di Cartilago sono incentrate su molecole che mostrano una straordinaria capacità di stimolare la produzione di nuovo tessuto cartilagineo, nonché la generazione di matrice extracellulare e collagene e la produzione endogena di acido ialuronico. Cartilago è stata fra le startup selezionate dal programma Seed per il Sud del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital Sgr.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cartilago.it

Cube Labs

Cube Labs è un venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l’eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l’innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con comunità interessate all’innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale.