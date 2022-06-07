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Martina Franca: anche un matrimonio alimenta il turismo Ospiti da Regno Unito, Sudafrica, Olanda, Danimarca e nord Italia per il "sì" italo-sudafricano

8 Giugno 2022
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Nonostante la lunga pausa dovuta alla pandemia, il settore wedding (organizzazione professionale di matrimoni) in Puglia continua a mantenere alto il suo fascino attrattivo. La bellezza dei luoghi e una dimensione culturale decisamente accattivante si combinano con la professionalità degli operatori più qualificati generando anche quote di turismo sempre più significative.

Screenshot 20220608 054832In tale contesto, Martina Franca ha molto da offrire con le sue masserie e le bellezze del suo ecosistema oltre a uno stuolo di celebrities che, con la loro presenza e matrimoni da sogno, attirano l’attenzione sulla Valle d’Itria. Quello di Claudia (sudafricana) e Giuseppe (italiano) sarebbe un matrimonio come tanti se non si fossero conosciuti a Londra dove vivono e lavorano. Una bella storia d’amore, con amicizie cosmopolite, che ha spostato a Martina Franca ospiti provenienti da  Regno Unito, Sudafrica, Olanda, Danimarca e nord Italia. Assistiti dall’organizzazione di  Martina Batzu di Yourweddinginpuglia.com, gli invitati al matrimonio – celebrato in lingua inglese presso la Chiesa del Carmine e festeggiato con un bel banchetto a Tenuta Odegitria – si sono trattenuti per diversi giorni nella zona contribuendo al bilancio turistico martinese di questa stagione estiva.

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