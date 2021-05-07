Di Martino Abbracciavento:
Al via oggi l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo. La corsa rosa si concluderà il 30 maggio.
Partenza da Torino per celebrare i 160 anni di Unità d’Italia. Si apprestano a gareggiare 23 squadre con 8 corridori ciascuna per un totale di 184 corridori.
Il Giro d’Italia si svilupperà prevalentemente al centro-nord, toccando 13 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Puglia, per un totale di 3.479,9 km.
Sarà assente il campione in carica, Tao Geoghegan Hart che ha deciso di concentrarsi sul Tour de France, tra i favoriti per la vittoria finale Bernal, Nibali ed Evenepoel.
La tappa n. 8 sarà quella più a sud e toccherà la Puglia, con partenza da Foggia sabato 15 maggio, nella tratta Foggia – Guardia Sanframondi per un totale di 170km.
Il percorso con partenza da Foggia partirà dal Pronao della Villa Comunale, sito in Piazza Cavour. La gara proseguirà in ordine su: Via Lanza, Piazza Giordano, Corso Cairoli, Piazza XX Settembre, Corso Garibaldi, Via Fuiani, piazza Aldo Moro, viale Giotto, via Altamura, via Lucera, per poi lasciare la città.
A tal proposito l’amministrazione comunale ha annunziato che in quei giorni, nella città di Foggia, si terranno diverse attività:
– l’8 e il 9 maggio, a partire dalle ore 9:30 per gli amanti della natura, ci sarà un’escursione guidata alla scoperta della biodiversità del Parco Nazionale Borgo Incoronata;
– il 9 maggio si terrà il “Giro in Rosa”, manifestazione ciclistica amatoriale riservata alle sole donne, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto alle ore 9:00 e partenza alle ore 10:00 per una pedalata lungo il circuito ciclabile urbano.
(immagine: tratta da tweet Giro d’Italia)