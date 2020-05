Stasera la premiazione per il David di Donatello. Il cinema italiano si dà le statuette ma il cinema, come il teatro, risente in maniera drammatica dell’emergenza corona virus. Così, all’ora del David di Donatello, le nove di stasera, cinema e teatri d’Italia con le luci accese. Massiccia adesione prevista anche in Puglia e in Basilicata.