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Medimex: Pet Shop Boys e gli altri, in prevendita i biglietti per i concerti di giugno a Taranto Da ieri

8 Aprile 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A partire dalle ore 12.00 di martedì 7 aprile sono in prevendita, nei circuiti Vivaticket e TicktOne, i biglietti per le singole serate di concerti del Medimex 26sabato 20 giugno Pet Shop Boys DREAMWORLD The Greatest Hits Live (prima data del tour estivo europeo – esclusiva Centro Sud Italia) e Agents of Time e domenica 21 giugno NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli), Slowdive (unica data italiana) e Suede (unica data estiva italiana).

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds,  intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.


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