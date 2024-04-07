Di seguito il comunicato:

Nel vasto panorama della letteratura italiana, si distingue un nome che incanta gli animi con le sue trame intrise di mistero e magia: Mario Contino, orgoglio pugliese e vanto internazionale per Monopoli.

Residente a Monopoli, in Puglia, Contino è un autore capace di trasformare il folklore internazionale e le fenomenologie del paranormale in opere letterarie di straordinaria bellezza e profondità.

Una delle sue caratteristiche più affascinanti è il suo approccio razionale e non scettico verso i temi trattati. Pur immergendosi nei meandri del soprannaturale e dell’ignoto, opera con lucidità e logica, rendendo le sue opere ancora più avvincenti.

Tra i suoi testi:

Folletti & Fate D’Italia (Uno Editori);

Puglia Misteri & Leggende (Artebaria Edizioni);

Il Diavolo e la Stregoneria in Puglia (Artebaria Edizioni);

2021 Gli Ufo sono reali (Intermedia Edioni).

Rinomato a livello nazionale e internazionale, Contino ha esplorato i principali castelli del Bel Paese, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai gestori pubblici e privati per scoprire le radici più profonde delle leggende e dei racconti popolari. In Puglia, ha avuto l’opportunità di visitare quasi tutti i manieri, grazie all’autorizzazione concessa dai comuni, dalla Soprintendenza e da altri enti pubblici gestori, i quali hanno valutato la serietà dello studioso consentendo i sopralluoghi.

Le sue interviste sui principali quotidiani e programmi televisivi nazionali hanno contribuito a diffondere la sua fama e il suo pensiero, alimentando l’interesse del pubblico per i suoi affascinanti argomenti. Nonostante gli insulti e gli attacchi gratuiti ricevuti, ha sempre reagito con compostezza ed educazione, evitando le “discussioni da stadio” da lui stesso definite.

Con oltre dieci libri pubblicati con veri contratti editoriali, Contino è una presenza consolidata nelle librerie italiane, trasportando i lettori in mondi dove il confine tra realtà e fantasia si sfuma.

Alcuni dei suoi libri hanno varcato i confini nazionali, tradotti in inglese e portando il suo nome e il suo lavoro a un pubblico internazionale sempre più vasto.

Esponente riconosciuto nelle principali fiere espositive del settore, come la celebre “Fiera del libro di Torino” e l’internazionale “Fiera del Libro di Francoforte”, Contino continua a stupire e incantare, confermandosi come uno dei grandi talenti della letteratura contemporanea e della ricerca sul paranormale, un autentico vanto per la Puglia e per l’Italia intera.