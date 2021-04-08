Si va da -3 sfiorati in territorio di Celle San Vito (immagine: fonte protezione civile della Puglia) ai -2 di Faeto ed Orsara di Puglia, a meno un grado di Castel del Monte e Gravina in Puglia, agli zero gradi di Altamura mentre Martina Franca, a quota zero nella notte, si è sistemata a due gradi all’alba. I cinque gradi di Taranto alle cinque del mattino completano il quadro di una Puglia con temperature invernali in queste ore.
4 Maggio 2026Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno