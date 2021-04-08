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4 Maggio 2026
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Puglia, meteo: sottozero nella notte tra zone del foggiano e del barese Anche le altre località a livelli invernali

8 Aprile 2021
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Si va da -3 sfiorati in territorio di Celle San Vito (immagine: fonte protezione civile della Puglia) ai -2 di Faeto ed Orsara di Puglia, a meno un grado di Castel del Monte e Gravina in Puglia, agli zero gradi di Altamura mentre Martina Franca, a quota zero nella notte, si è sistemata a due gradi all’alba. I cinque gradi di Taranto alle cinque del mattino completano il quadro di una Puglia con temperature invernali in queste ore.


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