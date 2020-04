L’artista Giovanni Guida ha realizzato l’illustrazione “E guarirai da tutte le malattie.. ed io, avrò cura di te”. Opera di cui si sono occupati anche i più importanti siti d’informazione a partire dal Corriere della Sera e dal sito web della Treccani nell’articolo “L’Europa e la pandemia: parole di presidenti a confronto”. L’illustrazione “è ispirata al testo del brano ‘La cura’ di Franco Battiato”, dice l’artista. “Nasce come un vero e proprio augurio all’Italia e al mondo intero. Su uno sfondo di un oscuro cielo è rappresentato Dio che, spalancando le braccia con un gesto solenne e perentorio, smaterializza la struttura molecolare del Covid-19 per impedirne la proliferazione ed evitare così la sua diffusione sull’Europa e sulla terra, raffigurata nel registro inferiore della composizione. L’Onnipotente è colto da un vento impetuoso, simbolo della potenza divina, che gonfia i panneggi del suo mantello: con la mano è pronto a disgregare questa nuova piaga dell’umanità con l’aiuto della corte angelica fluttuante. Questo gesto genera una nuova vita e ci insegna a sublimare tutte le condizioni negative per trarre da esse un insegnamento. L’opera vuole essere un augurio all’umanità per sconfiggere questa pandemia e riscoprire i limiti dell’uomo e il valore della comunità”.