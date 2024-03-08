Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Parte venerdì 8 marzo 2024 il secondo ed ultimo fine settimana di “NautiGo – Salone Nautico del Salento” che si sta svolgendo dallo scorso primo marzo presso “Lecce Fiere” in piazza Palio. Tre giorni di nautica da diporto, pesca, convegni e dibattiti davvero imperdibili per gli appassionati e gli amanti del mare che potranno visitare il Salone in orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.

Un successo di pubblico e critica che ha di fatto sancito il ritorno a Lecce del “Salone Nautico del Salento”. NautiGo, a dire dei tanti visitatori che nello scorso fine settimane hanno affollato l’area fieristica di Piazza Palio, è un’esposizione di settore capace, numeri ed aziende presenti alla mano, di offrire ai visitatori il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre naturalmente ai più innovativi accessori per il settore nautico e tutte le attività specializzate nei settori di servizi per la nautica. Da evidenziare altresì, che all’interno del grande salone espositivo di NautiGO, l’organizzazione ha voluto proporre anche una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed una rassegna dedicata al mondo della pesca.

Il programma del weekend di NautiGo.

Venerdi 8 Marzo ore 16 – Lecce Fiere Piazza Palio Lecce.

“Demanio, la balneazione attrezzata pugliese una risorsa da salvaguardare non da distruggere. Modera Marcello Favale, giornalista. Interverranno il presidente della CCIAA di Lecce Mario Vadrucci, presidente del Tar Puglia sezione di Lecce Antonio Pasca, il presidente di Confcommercio Lecce Maurizio Maglio, il presidente nazionale del Sib (sindacato Italiano Balneari) Antonio Capacchione, il presidente provinciale Lecce del Sib Sandro Portaccio, il senatore Roberto Marti presidente della settima Commissione Permanente cultura – spettacolo e patrimonio e l’onorevole Salvatore Di Mattina componente della decima Commissione (attività produttive, commercio e turismo).

Sabato 9 marzo ore 11 e ore 16 incontro dibattito con Marco Volpi, pluri-campione mondiale di pesca sportiva è testimonial di Suzuki Marine: livornese, 44 anni, 32 dei quali passati con la canna in mano durante i quali ha avuto modo di mettere insieme un palmares unico, che non ha eguali nella pesca e in nessun’altra attività sportiva