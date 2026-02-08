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2 Maggio 2026
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Lecce-Udinese, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

8 Febbraio 2026
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Lecce-Udinese alle 15. I salentini devono concretizzare la quantità di gioco espresso e già oggi occorrono punti importanti per la salvezza, essendo il Lecce al quartultimo posto in classifica del campionato di calcio di serie A.

Serie D girone H: oggi in programma Francavilla in Sinni-Martina, Nardò-Città di Fasano, Pompei-Barletta (ore 14,30); Heraclea-Nola, Manfredonia-Afragolese, Sarnese-Ferrandina, Virtus Francavilla Fontana-Paganese (ore 15); Acerrana-Gravina in Puglia, Fidelis Andria-Real Normanna.

Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva-Nuova Spinazzola, Brilla Campi-Virtus Mola, Foggia Incedit-Taurisano, Galatina-Bitonto, Novoli-Polimnia, Ugento-Taranto (ore 15); Bisceglie-Gallipoli (ore 15,30); Canosa-Brindisi, Soccer Massafra-Atletico Racale, Toma Maglie-Unione calcio (ore 16).

 

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