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Spezia-Lecce 0-0, i risultati della serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi

8 Gennaio 2023
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Sotto la pioggia battente di La Spezia il Lecce ha ottenuto un importante pareggio per 0-0. Partita sostanzialmente equilibrata, quella valida per la 17/ma giornata del campionato di calcio di serie A. All’attivo dei pugliesi due pali, in particolare. In classifica, Lecce a quota 19 punti, dieci in più della Sampdoria terzultima.

Serie D girone H, risultati (in aggiornamento): Afragolese-Bitonto 1-2, Barletta-Gladiatore 2-0, Brindisi-Francavilla in Sinni 0-0, Casarano-Martina 1-0, Lavello-Città di Fasano 0-2, Matera-Molfetta 1-0, Nocerina-Gravina in Puglia 2-1, Puteolana-Nardò 1-2, Team Altamura-C’avete 1-1. In classifica, al comando la Cavese con 37 punti. Dal secondo al settimo posto, squadre pugliesi: Barletta (35), Brindisi, Nardò, Team Altamura (32), Casarano (30), Città Fasano (29). Le altre puglies: il Bitonto è nono con 25 punti, il Martina ne ha 21, Gravina on Puglia e Molfetta a quota 15. Ultimo posto per la Puteolana con 8 punti

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