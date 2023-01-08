Quasi quattrocento tifosi del Napoli, in viaggio per Genova, fermi nell’area di servizio in Toscana. Supporters della Roma, in viaggio per Milano, hanno così bloccato i loro pullman al margine della carreggiata autostradale ed hanno iniziato un lancio di oggetti contro i napoletani.
Da lì sono partiti gli scontri, con centinaia di persone a malmdnarsi in A1, in un tratto cruciale della più importante autostrada italiana. Tratto chiuso per quasi un’ora, coda di veicoli che ha raggiunto i quattordici chilometri a causa degli scontri. Un romanista ferito, non gravemente, da una coltellata. Di grsv6, gravissimo, c’è l’accaduto.
(immagine: tratta da video di automobilisti, dalla rete)