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4 Maggio 2026
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Scontri fra centinaia di romanisti e napoletani, follia in autostrada A1: quattordici chilometri di coda Accaduto nell'aretino nei pressi di un'area di servizio in cui fu ucciso un tifoso laziale nel 2007

8 Gennaio 2023
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Quasi quattrocento tifosi del Napoli, in viaggio per Genova, fermi nell’area di servizio in Toscana. Supporters della Roma, in viaggio per Milano, hanno così bloccato i loro pullman al margine della carreggiata autostradale ed hanno iniziato un lancio di oggetti contro i napoletani.

Da lì sono partiti gli scontri, con centinaia di persone a malmdnarsi in A1, in un tratto cruciale della più importante autostrada italiana. Tratto chiuso per quasi un’ora, coda di veicoli che ha raggiunto i quattordici chilometri a causa degli scontri. Un romanista ferito, non gravemente, da una coltellata. Di grsv6, gravissimo, c’è l’accaduto.

(immagine: tratta da video di automobilisti, dalla rete)

 

 

 

 

 

 

 


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