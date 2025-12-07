Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Domenica 7 dicembre alle 20.00, nella Chiesa Santa Famiglia, nel quartiere Salinella di Taranto, lo spettacolo Concerto di Natale, protagonista il Lucania Apulia Chorus, il WakeUp Gospel Project e l’Orchestra della Magna Grecia, con la direzione del Maestro Graziano Leserri. Ingresso libero.

La serata, realizzata dall’Orchestra della Magna Grecia, con il L.A. Chorus e il WakeUp, in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC – Ministero della Cultura.

Il concerto del Wake Up Gospel Project spazierà dai classici del gospel ai brani natalizi più amati, creando un’atmosfera di gioia e riflessione. La loro interpretazione unica e coinvolgente promette di emozionare il pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale che celebra lo spirito del Natale. Fra i brani, Adeste Fideles, Silent Night, The First Noel, Xstmas Medley: Jingle bells, Santa Claus is Coming to town, Let is snow, The first Noel, Hark the Erald Angel sing, All I Want for Christmas is You, Feliz Navidad, Sister Act Medley, Oh Happy Day, Blowin in the Wind, Praise Jesus Is, Do not pass me by.

Diciotto anni di attività, un universo sonoro energico e navigato, culminato con la collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e Achille Lauro, nel concerto-evento “Heroes” svoltosi nell’ Arena di Verona.

I WakeUp Gospel Project, originari di Martina Franca, sono gli ideatori del Festival internazionale “WakeUp Gospel Fest”. Premiati nel 2011, a Torino, come “Miglior Gruppo Gospel Italiano” annoverano primi premi in concorsi internazionali, lavori discografici, ospitate nei principali festival gospel nazionali ed internazionali quali Europa Cantat, True Worship Summit, Milano Gospel Festival, Livorno Gospel Festival, Gospel Connection, Salerno Festival, Napoli Gospel Festival, Sannio Gospel Fest e molti altri.

Condividono spesso palco e repertori con artisti del mondo della black music e della musica pop italiana e internazionale. Fra le collaborazioni di spicco, quelle con Amii Stewart, Neri Per Caso, Karima, Ronn Moss, il già citato Achille Lauro, Mahmood, Mariella Nava, Renzo Rubino, Mario Rosini, Iskra, Luca Pitteri, Cheryl Porter, Sherrita Duran, Louvain Demps, Isaac Cates, Rosey Cosby, Knagui Giddins, Angie Cleveland, Chantea Kirkwood, David Blank, Orlando Jhonson, Dave Randolph (USA), Joel Polo Jr., Moisès Sala, Graziano Galatone, Orchestra ICO della Magna Grecia e Orchestra Giovanile della Valle d’Itria.

Il WakeUp Gospel Project, nasce dal desiderio di unire assieme qualità musicale e divertimento, testimonianza e animazione col pubblico.