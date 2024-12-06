Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:



Sabato 7 dicembre (ore 22:00 | ingresso 13 euro in prevendita su Dice.Fm | 15 euro al botteghino) al Castello Volante di Corigliano d’Otranto appuntamento da non perdere con “Ballate con noi – Amori invernali” di Ciao Discoteca Italiana. I ragazzi di città, l’illusione di una vita agiata, la sala da ballo e il revisionismo come cartina da tornasole dello spleen giovanile contemporaneo. Un’analisi ritmica e ragionata sui piaceri del sabato sera a cura dei dj del Ciao. Un rituale collettivo per risvegliare il cuore, lasciarsi tutto alle spalle e scatenarsi al ritmo di canzoni che fanno innamorare. Musiche per chi sente, balla e sogna. Prima di lanciarsi nelle danze sarà possibile cenare da Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello Volante, con uno speciale menù (costo 30 euro | acqua inclusa e sconto per accedere alla festa | info e prenotazioni tavoli 3343429268⁣ – nuvole@ilcastellovolante.it) dedicato alle regioni di alcuni grandi protagonisti della musica italiana: Focaccia barese con stecco di mozzarellina e pomodorini (Puglia | Domenico Modugno), Mezze maniche alla carbonara (Lazio | Gabriella Ferri), Salsiccia calabrese alla griglia con patate al forno (Calabria | Rino Gaetano), Cannolo ricotta e zafferano con gocce di cioccolato (Sicilia | Franco Battiato), Drink Dolcenera (Liguria | Fabrizio De André).

Ciao. Discoteca Italiana è un collettivo nato nel 2017 con base a Torino. Prendendo spunto da elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore, Ciao rielabora il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità. I manifesti del C.IA.O. nascono sui muri e trovano successivamente spazio nei salotti, attingono dalla tradizione della propaganda politica della Prima Repubblica, dall’architettura e dall’editoria che hanno animato l’attività culturale nell’Italia del Boom Economico. Parallelamente alla produzione di stampe e prodotti, porta avanti l’attività musicale in club e festival in accordo con la propria visione legata alla rivalutazione della forma canzone e delle strutture della musica leggera. Ciao! Discoteca Italiana crede nelle sale da ballo libere, nella dialettica della lotta di classe, nella borghesia illuminata, nella ricerca e diffusione della cultura pop e nella ferma convinzione che il linguaggio trovi la sua massima espressione quando collettivamente condiviso e immaginato.