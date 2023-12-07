Il 12 dicembre, con una formula variata rispetto al passato, si svolgerà l’esame nazionale per l’accesso alla professione di avvocato. La prova riguarda diritto e procedura civile, penale ed amministrativo. Nei giorni scorsi i presidenti della commissioni d’esame, una per ogni corte d’Appello, si sono riuniti a Roma con il presidente della commissione centrale ed i vertici del ministero della Giustizia per l’organizzazione dell’esame. In Puglia la questione riguarda due corti d’Appello (Bari e Lecce) con due commissioni e relative sottocommissioni. L’esame di Lecce, in programma ad Ecotekne, sarà presieduto da Giuseppe Chiarelli, di Martina Franca.

Il calo degli aspiranti alla professione forense è notevole, non da oggi ma si accentua di volta in volta. Con una spia rossa rappresentata, per la professione, dalle svariate cancellazioni perché reggere fra guadagni inadeguati e pagamenti tutt’altro che irrilevanti inizia ad essere insostenibile non per pochi.

I numeri di questa sessione di esame sono piuttosto chiari, riguardo agli aspiranti. Si prenda il caso, appunto, di Lecce: gli ammessi sono 268. Due anni fa si presentarono in 465. A livello nazionale saranno, il 12 dicembre, poco meno di diecimila gli esaminandi quando nel 2022 superarono i sedicimila. Una professione in crisi (ma chi è in serie A o B non ne risente poi tanto) o forse una professione che va rimodellandosi per le mutate esigenze della società, per la mancanza di soldi da parte di molti potenziali assistiti che magari di un ricorso alla giustizia avrebbero bisogno e per tempi ed organizzazione della giustizia che però non incoraggiano tale ricorso.











