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Brindisi-Danzica, Brindisi-Trieste, Bari-Atene, Bari-Rodi: voli dalla prossima primavera Rynair

7 Dicembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Quattro nuovi collegamenti da/per la Puglia con la prossima Summer 2024 operati dalla compagnia aerea Ryanair. Da Brindisi il vettore volerà su Danzica – destinazione mai prima d’ora servita dalla Puglia – e su Trieste, da Bari invece si volerà su Atene e Rodi. Nel dettaglio:

 

Da Brindisi:

DESTINAZIONE DAL FREQUENZE
Danzica 1° Maggio 2024 Mercoledì – Domenica
Trieste Aprile 2024 IN VIA DI DEFINIZIONE

 

Da Bari:

DESTINAZIONE DAL FREQUENZE
Atene 1° Aprile 2024 Lunedì – Venerdì
Rodi 4 Maggio Sabato – Martedì

 

 

“Il processo di espansione del network si arricchisce giorno per giorno di nuove straordinarie opportunità – ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile. Per la prima volta la Puglia, in particolare Brindisi, sarà collegata con Danzica. Una scelta declinata nel nostro Piano strategico che individua nel nord Europa una delle aree di riferimento per la crescita dell’industria del turismo pugliese. In questo ambito il mercato polacco è certamente tra quelli più dinamici e in forte espansione, come peraltro evidenziato dal grande successo riportato dal volo per Breslavia. Il Salento, così, avrà modo di collegarsi con un’area non circoscritta alla sola Polonia, ma che si estende a quelle di altri Paesi del Baltico. Stesso discorso per il collegamento su Trieste, che permetterà di intercettare i flussi provenienti non solo dal nord est, ma anche dalla Slovenia. Favoriamo così, con grande attenzione, l’ulteriore crescita dell’offerta turistica del Salento che ha nell’aeroporto di Brindisi un fondamentale snodo di accesso. Ci auguriamo che con altrettanta attenzione cresca la rete dei collegamenti di superficie tra le località turistiche e la struttura aeroportuale”.

 

 

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