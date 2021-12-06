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Il powerlifting parla pugliese: Cosmiana Montanaro è campionessa d’Europa Di Martina Franca

7 Dicembre 2021
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D seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

L’atleta martinese Cosmiana Montanaro, dopo il titolo italiano e il titolo mondiale, ha conquistato anche il titolo di campionessa d’Europa di powerlifting, con un nuovo record del mondo 348,5 nella categoria 47 chilogrammi.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dall’Assessora allo Sport Tiziana Schiavone: “Pochissimi atleti italiani riescono nell’impresa di conquistare tre titoli in un anno e soprattutto nessuna atleta martinese è mai riuscita a raggiungere questo traguardo, Cosmiana Montanaro ci è riuscita e sono felicissima per lei. Giovanissima, Cosmiana lo scorso anno aveva già vinto il titolo italiano che quest’anno ha bissato, oltre a diventare campionessa d’Europa e del mondo.  Questi  risultati sono il frutto di impegno, passione e sacrificio in una disciplina sportiva molto dura che richiede un notevole livello di resistenza e forza di volontà. Spero che Cosmiana sia di esempio e di incoraggiamento per tanti giovani impegnati ogni giorno, non solo nello sport, per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Cosmiana Montanaro si allena in una palestra di Martina, l’Unika Fitness Club e fra i suoi coach c’è anche il martinese Stefano Turnone che per primo ha compreso le sue potenzialità di atleta”. 


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