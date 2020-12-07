Di Francesco Santoro:

Protesta da parte di alcuni commercianti questa sera a Foggia nei pressi degli uffici della Prefettura. Un drappello di ristoratori ha manifestato la contrarietà al provvedimento che dispone il mantenimento della zona arancione, a partire da domani e fino al 14 dicembre, firmato oggi dal presidente della Regione, Michele Emiliano, dopo un colloquio col ministro della Salute, Roberto Speranza. I Comuni interessati sono Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo; Altamura e Gravina in Puglia.

(foto: tratta da profilo facebook di Franco Landella)