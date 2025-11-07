Di seguito il comunicato:

Dal 7 al 9 novembre 2025 la città di Martina Franca (Taranto) ospiterà il XIX Congresso Nazionale della

Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band – Servizio Emergenza Radio (FIR-CB – S.E.R.), intitolato

“Futures Waves”.

Tre giornate di confronto, dibattiti e lavori congressuali che vedranno riuniti delegati e rappresentanti delle oltre

200 associazioni federate provenienti da tutta Italia, per delineare le strategie della Federazione nel prossimo

triennio e rinnovare il Consiglio Nazionale.

L’apertura ufficiale avverrà venerdì 7 novembre alle ore 10, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del

Governo di Taranto, con il convegno “Conversazione o Comunicazione: quali sono le differenze anche nella

Protezione Civile”, moderato da Gianni Genco.

Tra i relatori figurano Gianfranco Palmisano (Presidente della Provincia di Taranto), Pietro Bitetti (Sindaco di

Taranto), Barbara Valenzano (Dirigente Settore Protezione Civile Regione Puglia), Paola Dessì (Prefetto di

Taranto), Domenica Costantino (Politecnico di Bari), Maria Pia Admistadi (Psicologi per i Popoli), Marinella

Zizi (Presidente Nazionale Disaster Manager) e il presidente FIR-CB Patrizio Losi.

La sede congressuale sarà la Masseria Chiancone Torricella Resort, che accoglierà i partecipanti in un contesto di

lavoro e confronto.

Nella serata di venerdì inizieranno i lavori interni del Congresso, con l’insediamento delle Commissioni e la

verifica dei poteri, mentre sabato 8 novembre la giornata sarà dedicata alla relazione del presidente uscente

Patrizio Losi, ai saluti istituzionali e ai dibattiti tematici.

In serata si riuniranno le commissioni per la stesura delle mozioni congressuali e delle eventuali modifiche

statutarie.

La giornata conclusiva, domenica 9 novembre, sarà riservata alle votazioni, alla proclamazione degli eletti e alla

riunione inaugurale del nuovo Consiglio Nazionale, seguite dal tradizionale pranzo di gala.

“Il Congresso sarà un momento fondamentale di crescita e passaggio di testimone”, spiega Patrizio Losi. “I

giovani sono la chiave di volta della nostra Federazione: rappresentano una risorsa strategica e dobbiamo offrire

loro occasioni di formazione, confronto e partecipazione. Allo stesso tempo, innovazione tecnologica e

comunicazione saranno pilastri del nostro futuro, strumenti indispensabili per rafforzare la presenza della FIR-CB

nel sistema nazionale di Protezione Civile”.

Fondata nel 1966, la Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band riunisce oggi oltre 4.000 volontari

impegnati su tutto il territorio nazionale.

Attraverso le proprie organizzazioni federate, la FIR-CB garantisce comunicazioni alternative e affidabili in

contesti di emergenza, blackout o calamità naturali, collaborando con la Protezione Civile e con numerosi Enti

pubblici e privati. La Federazione promuove la cultura della sicurezza, della solidarietà e dell’uso responsabile

delle tecnologie radio, organizzando corsi, esercitazioni e attività di formazione rivolte a volontari e cittadini.