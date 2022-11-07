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Qualità della vita: Puglia male, la migliore è Bari ottantesima su 107 Indagine su base provinciale di Italia Oggi ed università "La Sapienza" di Roma

7 Novembre 2022
noinotizie

La città metropolitana di Bari è quella messa meglio, o forse meno peggio, fra le pugliesi. Posizione 80, con un recupero rispetto all’anno scorso di sei posizioni. La graduatoria su base provinciale in tema di qualità della vita è elaborata, come ogni anno, da Italia Oggi ed università “La Sapienza” di Roma, sulla base di svariati parametri. Al primo posto c’è Trento, all’ultimo (posizione 107) Crotone.

Le pugliesi: Brindisi in posizione 85 (meglio dell’anno scorso) e Lecce 88, Bat 90 con recupero di sette posizioni, Taranto 99, Foggia 101. Complessivamente male.

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