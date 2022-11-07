Lipsia_Manchdster City, Bruges_Benfuca, Liverpool-Real Madrid, Nilan-Tottenham, Borussia Dortmund-Chelsea, Inter-Porto, Paris Saint Germain-Bayern Monaco.

Questi gli ottavi di finale della Champions League di calcio in programma a metà febbraio. Oggi si è svolto il sorteggio a Nyon. Milan (che incontrerà gli inglesi allenati da Antonio Conte) ed Inter dovranno giocare in casa l’andata, dunque le loro partite si disputeranno in settimane diverse.

Il sorteggio riguardante l’Europa Lesgue: tra gli accoppiamenti Juventus-Nantes e Salisburgo-Roma. Per la Conference League l’urna ha fra l’altro decretato Braga-Fiorentina e Lazio-Cluj.