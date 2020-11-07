Si torna a scuola. Oppure no. L’ordinanza firmata da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è in vigore da oggi e riguarda le novità, per elementari e medie (alle superiori si continua con la didattica a distanza) introdotte dal dpcm di tre giorni fa: didattica in presenza. Emiliano ha così rivisto la sua precedente ordinanza (didattica a distanza) e lo fa in questo modo: le lezioni sono con didattica in presenza ma chi vuole può scegliere la modalità alternativa della didattica a distanza. Il presidente della Regione Puglia non vuole imporre a chi ha preoccupazioni per la salute, di trovarsr in una situazione di contatto sociale. A chi resta a casa va fornito un adeguato servizio tecnologico per il collegamento via web. Ordinanza in vigore da oggi al 3 dicembre.

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