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Lonely Planet: trulli di Alberobello fra i 500 posti più belli del mondo La Costiera Amalfitana capeggia la graduatoria italiana, davanti ai Sassi di Matera

7 Ottobre 2020
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Lonely Planet ha pubblicato la graduatoria con le cinquecento località più belle del mondo. Ciò a giudizio di quella autorevolissima edizione. C’è un po’di Puglia nel gruppo dei cinquecento che è assolutamente di élite, fra i milioni (se non miliardi) di posti possibili.

Trulli di Alberobello nella posizione 273 della graduatoria planetaria e al sedicesimo posto della top ten italiana compresa fra i 500. Top ten che è guidata dalla Costiera amalfitana piazzatasi alla posizione 23 nel mondo; poi Pompei (30), Sassi di Matera (44 in ambito mondiale) e il Colosseo (50).

Davanti a tutti: Petra, Giordania.

La classifica è stata stilata sulla base delle segnalazioni delle guide Lonely Planet

(foto: tratta da profilo facebook di Michele Longo, sindaco di Alberobello)


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