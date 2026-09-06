rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Settembre 2026
Gravi lesioni per l’uomo bloccato dopo i danni alle auto a Martina Franca, operato nell’ospedale di Taranto In arresto, indagine

Festival del cinema di Venezia: si proietta “Puca” scritto e diretto dalla pugliese Sara Scalera Da oggi il cortometraggio in concorso

7 Settembre 2026
PUCA LOCANDINA (1)

Di seguito il comunicato:

È il momento del primo incontro con lo sguardo della critica per “Puca“, il cortometraggio scritto e diretto da Sara Scalera e prodotto da GM Production in concorso a SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Lunedì 7 settembre, alle ore 09.00 in Sala Perla il film sarà presentato alla proiezione Press/Industry, primo appuntamento veneziano sullo schermo prima della proiezione ufficiale di martedì 8 settembre alle ore 13.45 in Sala Perla.

“Puca” è uno dei sette cortometraggi selezionati in concorso a SIC@SIC, il programma dedicato alle nuove voci del cinema italiano nato dalla sinergia tra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e Cinecittà. Tutte le opere selezionate sono presentate in prima mondiale e concorrono ai riconoscimenti per Miglior Cortometraggio, Miglior Regia e Miglior Contributo Tecnico.

Ambientato negli anni Novanta, “Puca” è un racconto di formazione tutto al femminile. Un pomeriggio d’estate, tre sorelle, il mare e l’apparizione di una sirena accompagnano il passaggio sottile e irreversibile dall’infanzia all’adolescenza. Lotti e Malibù escono di nascosto mentre i genitori dormono; la piccola Puca le segue e, sulla spiaggia, dice di avere visto una sirena. Da quel momento, realtà e immaginazione iniziano a confondersi, fino a trasformare una giornata apparentemente qualunque nella scoperta che qualcosa della loro infanzia è ormai destinato a restare indietro.

Girato in pellicola Kodak 16mm negli scenari dei Calanchi di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, il film porta sul grande schermo per la prima volta le tre giovani attrici calabresi Annunziata Celeste VadicamoElisa Rosaci e Ludovica Tassone. Il paesaggio, sospeso tra terra e mare, accompagna la storia diventandone parte integrante, in un dialogo continuo tra memoria, adolescenza e immaginazione.

“Puca”, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema Channel, è la seconda opera prodotta da Andrea Cicini e Cristina Borsatti per GM Production, divisione cinema e casa di produzione indipendente di Gruppo Matches, con i Produttori Associati Limbo FilmHubris PicturesEidos FilmRed Couch Pictures e 8 Production, realizzata con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e il patrocinio del Comune di Palizzi. La distribuzione è affidata ad Allegorie Distribution

Dopo l’incontro di domani con stampa e professionisti dell’industria, martedì 8 settembre “Puca” vivrà la sua prima proiezione ufficiale veneziana: il passaggio dal viaggio iniziato tra i Calanchi di Palizzi allo schermo della Sala Perla, nel cuore della Settimana Internazionale della Critica.

“Sapere che Puca è in competizione alla SIC è un’emozione indescrivibile” – commenta la regista, proveniente da Mesagne, in provincia di Brindisi, Sara Scalera. “È una storia che volevo realizzare da anni perché è legata alle mie radici e alle estati infinite degli anni ’90. Mi ritengo fortunata ad aver incontrato lungo il percorso di realizzazione del film gente meravigliosa e appassionata che ci ha creduto quanto me.”

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

7 settembre, ore 9.00

Sala Perla

Proiezione Press/Industry

8 settembre, ore 13.45

Sala Perla

Proiezione ufficiale

9 settembre, ore 19.30

Sala Corinto

Replica

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Anelli di Arneo copertina

Anelli di Arneo, insediamento neolitico in territorio di Nardò: “sia fermato il mega impianto fotovoltaico” Comitato per la salvaguaria dell'Atlantide salentina

793893019 38111276851852566 2758038778763104012 n

Molfetta: museo del mare, a settembre aperto fino a notte Il venerdì

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione