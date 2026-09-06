Di seguito il comunicato:

È il momento del primo incontro con lo sguardo della critica per “Puca“, il cortometraggio scritto e diretto da Sara Scalera e prodotto da GM Production in concorso a SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Lunedì 7 settembre, alle ore 09.00 in Sala Perla il film sarà presentato alla proiezione Press/Industry, primo appuntamento veneziano sullo schermo prima della proiezione ufficiale di martedì 8 settembre alle ore 13.45 in Sala Perla.

“Puca” è uno dei sette cortometraggi selezionati in concorso a SIC@SIC, il programma dedicato alle nuove voci del cinema italiano nato dalla sinergia tra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e Cinecittà. Tutte le opere selezionate sono presentate in prima mondiale e concorrono ai riconoscimenti per Miglior Cortometraggio, Miglior Regia e Miglior Contributo Tecnico.

Ambientato negli anni Novanta, “Puca” è un racconto di formazione tutto al femminile. Un pomeriggio d’estate, tre sorelle, il mare e l’apparizione di una sirena accompagnano il passaggio sottile e irreversibile dall’infanzia all’adolescenza. Lotti e Malibù escono di nascosto mentre i genitori dormono; la piccola Puca le segue e, sulla spiaggia, dice di avere visto una sirena. Da quel momento, realtà e immaginazione iniziano a confondersi, fino a trasformare una giornata apparentemente qualunque nella scoperta che qualcosa della loro infanzia è ormai destinato a restare indietro.

Girato in pellicola Kodak 16mm negli scenari dei Calanchi di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, il film porta sul grande schermo per la prima volta le tre giovani attrici calabresi Annunziata Celeste Vadicamo, Elisa Rosaci e Ludovica Tassone. Il paesaggio, sospeso tra terra e mare, accompagna la storia diventandone parte integrante, in un dialogo continuo tra memoria, adolescenza e immaginazione.

“Puca”, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema Channel, è la seconda opera prodotta da Andrea Cicini e Cristina Borsatti per GM Production, divisione cinema e casa di produzione indipendente di Gruppo Matches, con i Produttori Associati Limbo Film, Hubris Pictures, Eidos Film, Red Couch Pictures e 8 Production, realizzata con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e il patrocinio del Comune di Palizzi. La distribuzione è affidata ad Allegorie Distribution.

Dopo l’incontro di domani con stampa e professionisti dell’industria, martedì 8 settembre “Puca” vivrà la sua prima proiezione ufficiale veneziana: il passaggio dal viaggio iniziato tra i Calanchi di Palizzi allo schermo della Sala Perla, nel cuore della Settimana Internazionale della Critica.

“Sapere che Puca è in competizione alla SIC è un’emozione indescrivibile” – commenta la regista, proveniente da Mesagne, in provincia di Brindisi, Sara Scalera. “È una storia che volevo realizzare da anni perché è legata alle mie radici e alle estati infinite degli anni ’90. Mi ritengo fortunata ad aver incontrato lungo il percorso di realizzazione del film gente meravigliosa e appassionata che ci ha creduto quanto me.”

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