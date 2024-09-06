Di seguito il comunicato:

Con il concerto di Ron, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, venerdì 6 settembre, ha avuto inizio la quinta edizione del MediTa, il Festival pop sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto nell’Oasi dei Battendieri. Ron, uno degli artisti italiani più amati, ha eseguito numerosi successi di un repertorio senza fine, cantando anche brani scritti con Lucio Dalla e che lo stesso cantautore bolognese gli affidò appena sedicenne, giunto a Roma in RCA accompagnato dai genitori dalla sua Garlasco (Pavia).

Per Ron parlano canzoni rimaste nella storia, portate al successo dallo stesso cantautore o da altri colleghi (fra questi, appunto, Dalla): “Il gigante e la bambina”, “Piazza grande”, “Una città per cantare”, “Joe Temerario”, “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni” con la quale vince il 46° Festival di Sanremo. Tutte canzoni interpretate in una serata magica, sold out da giorni. Fra i brani, anche “Almeno Pensami”, testo sul quale scrisse una musica e con il quale partecipò al Festival di Sanremo nel 2018 vincendo il Premio della Critica Mia Martini.

«La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me – ha dichiarato Ron – e le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, in fondo, rivelano l’essenza più intima di noi».

Secondo appuntamento con il MediTa, il concerto di Arisa, sabato 7 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Chiusura della rassegna, domenica 8 settembre con Marina Rei in versione acustica (evento gratuito con prenotazione obbligatoria). La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e il patrocinio della Regione Puglia, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e il Ministero della Cultura.

Il MediTa si avvale, inoltre, della collaborazione e del sostegno di aziende, attività e istituzioni del territorio come Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, che proprio a Ron quest’anno ha assegnato il Premio dei Due Mari, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Baux cucine e Five Motors.