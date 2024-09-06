Di seguito il comunicato:

Celebrare le giovani eccellenze pugliesi e del territorio e avviare un progetto più ampio di sviluppo turistico, culturale e marketing territoriale. Tutto legato dall’elemento storico identitario del paese che si intende rivalutare: le vecchie cave di tufo oggi Parco delle “Tagghjiate”. Nasce con questo scopo a San Giorgio Jonico il premio “Città delle Tagghjate” che si svolgerà giovedì prossimo 12 settembre a partire dalle 20.30 nell’area dello storico sito.

La manifestazione è stata presentata nel corso di un incontro svoltosi nella sala consiliare del palazzo di città. “Un riconoscimento che l’amministrazione comunale in questa prima edizione ha voluto concedere a personalità del mondo istituzionale, professionale, culturale, sociale che rappresentano l’essenza della nostra terra”, ha dichiarato il sindaco di San Giorgio Jonico Cosimo Fabbiano sottolineando che questo è solo l’inizio di una serie di iniziative con lo scopo di rendere le “tagghjate” il brand per lo sviluppo turistico della cittadina: a ridosso del parco scorre il tracciato dell’antica Via Appia “Regina Viarum” di recente inserita nella lista del patrimonio mondiale Unesco.

“A caratterizzare la serata la presenza dell’Orchestra della Magna Grecia che, con la sua esibizione, si alternerà alla consegna dei premi. Sette le personalità che saranno insignite oltre ad una menzione speciale che sarà una vera sorpresa e sarà svelata solo sul palco”, ha invece anticipato l’assessore comunale alla promozione del territorio Marta Sibilla. Anche il manufatto in pietra simbolo del premio richiama l’elemento marchio che rientra in un sistema di identità creato ad hoc per l’occasione in linea con tutti gli elementi ideati e progettati per la relativa campagna di comunicazione.

In videocollegamento anche il conduttore Rai Beppe Convertini che sarà il presentatore dello spettacolo e intende contribuire alla scoperta e valorizzazione delle “tagghjate” inserendole nel suo prossimo libro sulle bellezze della Puglia.