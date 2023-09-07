Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



È imminente l’apertura degli asili nido. Gli uffici del Settore Servizi alla Persona e del Servizio Appalti e Contratti hanno concluso efficacemente e con tempestività le procedure di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione asilo nido presso gli immobili di proprietà comunale. Si è trattato di una procedura complessa, anche in ragione del nuovo Codice dei contratti appena entrato in vigore.

Pochi giorni fa sono stati approvati i verbali di gara con determina dirigenziale n. 879 del 30/08/2023 ed è stata autorizzata l’esecuzione d’urgenza dei contratti al fine di assicurare la tempestiva apertura delle strutture:

Asilo nido di Via Guglielmi n. 2 -affidato a SPES Società Cooperativa Sociale;

Asilo nido di P.zza M. Pagano – affidato a Società Cooperativa Sociale AS.SO ;

Asilo nido Via Serranuda n. 57 – affidato a Primavera Società Cooperativa Sociale.

In questi giorni le Cooperative Sociali sono impegnate nella predisposizione della documentazione richiesta dagli uffici per poter sottoscrivere il verbale di consegna anticipata – nelle more della stipula del contratto – che permetterà l’immediata frequenza dei bambini.

L’avvio di questo anno educativo sta comportando notevoli criticità per tutti gli asili nido pubblici e privati del territorio regionale accreditati – tanto da indurre i soggetti gestori a proclamare una giornata di sciopero lo scorso 4 settembre – in ragione del ritardo con cui è stato pubblicato dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Regione Puglia l’avviso rivolto alle famiglie per l’erogazione dei buoni servizio che consentono un significativo abbattimento delle tariffe.

Anche rispetto alle procedure assegnate in merito Comune di Martina – in qualità di capofila dell’Ambito territoriale Martina Franca-Crispiano – ai fini della elaborazione delle graduatorie degli aventi diritto, gli uffici procederanno con celerità e puntualità.