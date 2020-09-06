Scrive Antonio Scialpi:
Apprendo oggi di questo riconoscimento. Onorato e un po’ emozionato anche perché giunge molto a sorpresa in un momento troppo difficile legato alla ripresa della scuola. Ed onestamente mi impegno con tutti in squadra per raggiungere comuni obiettivi.
Il riconoscimento quindi a tutta la squadra.
E giunge lontano da Martina. Da Bucchianico ( CH) in Abruzzo.
So che per la Puglia, per Martina e la Valle d’Itria ci sono analoghi riconoscimenti a persone molto meritevol a cui va il mio plauso.
Ringrazio di cuore l’organizzazione del Premio, alla seconda edizione, la cui ragione è molto nobile perché ispirata al mare che unisce e al mondo dell’arte e della cultura.
Grato all’esimio Presidente prof. Massimo Pasqualone , alla gentilissima Elisabetta Grilli coordinatrice per la Puglia con l’artista Angela Barratta .
Una ragione in più per agire insieme . Grazie .