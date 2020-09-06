Scrive Antonio Scialpi:

Apprendo oggi di questo riconoscimento. Onorato e un po’ emozionato anche perché giunge molto a sorpresa in un momento troppo difficile legato alla ripresa della scuola. Ed onestamente mi impegno con tutti in squadra per raggiungere comuni obiettivi.

Il riconoscimento quindi a tutta la squadra.

E giunge lontano da Martina. Da Bucchianico ( CH) in Abruzzo.

So che per la Puglia, per Martina e la Valle d’Itria ci sono analoghi riconoscimenti a persone molto meritevol a cui va il mio plauso.

Ringrazio di cuore l’organizzazione del Premio, alla seconda edizione, la cui ragione è molto nobile perché ispirata al mare che unisce e al mondo dell’arte e della cultura.

Grato all’esimio Presidente prof. Massimo Pasqualone , alla gentilissima Elisabetta Grilli coordinatrice per la Puglia con l’artista Angela Barratta .

Una ragione in più per agire insieme . Grazie .