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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Premio in Abruzzo per l’assessore di Martina Franca Politica, riconoscimento ad Antonio Scialpi

7 Settembre 2020
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Scrive Antonio Scialpi:

Apprendo oggi di questo riconoscimento. Onorato e un po’ emozionato anche perché giunge molto a sorpresa in un momento troppo difficile legato alla ripresa della scuola. Ed onestamente mi impegno con tutti in squadra per raggiungere comuni obiettivi.
Il riconoscimento quindi a tutta la squadra.
E giunge lontano da Martina. Da Bucchianico ( CH) in Abruzzo.
So che per la Puglia, per Martina e la Valle d’Itria ci sono analoghi riconoscimenti a persone molto meritevol a cui va il mio plauso.
Ringrazio di cuore l’organizzazione del Premio, alla seconda edizione, la cui ragione è molto nobile perché ispirata al mare che unisce e al mondo dell’arte e della cultura.
Grato all’esimio Presidente prof. Massimo Pasqualone , alla gentilissima Elisabetta Grilli coordinatrice per la Puglia con l’artista Angela Barratta .
Una ragione in più per agire insieme . Grazie .

LONA


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