Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte:

Arriverà a Castellana Grotte in Largo San Leone Magno giovedì 10 settembre 2020 alle ore 20, l’iniziativa del Magic Cine Bus di Apulia Film Commission che porta in giro la serie animata “Trulli Tales”, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi che ha coprodotto la serie “Trulli Tales – le avventure dei Trullalleri” insieme a Fandango e Congedo Editore. L’iniziativa della fondazione, vuole essere soprattutto un omaggio ai bambini e alle loro famiglie, un modo per regalare a tutti una serata di divertimento dopo mesi di grande difficoltà. Le scelte delle proiezioni, infatti, sono state concepite appositamente per i più piccoli, con un’offerta che predilige film di animazione. Un modo anche per mantenere vivo l’interesse per la settima arte e, soprattutto, avvicinare il più possibile i giovani spettatori del futuro.

Un camioncino bianco in giro per 30 piazze in Puglia sarà dunque a breve anche nella città delle grotte per portare magia e divertimento ai più piccoli. Pensa proprio a loro l’iniziativa che grazie al “Kinovan” di Giovanni D’Aloia darà la possibilità ai bambini di trascorrere alcune ore in allegria. L’iniziativa ha la doppia finalità: arrivare ad un pubblico che spesso è lasciato fuori nelle manifestazioni di cinema all’aperto e delle rassegne cinematografiche, e allo stesso tempo diffondere la cultura cinematografica nelle nuove generazioni.

L’evento rispetterà tutte le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19. All’ingresso, inoltre, grazie alla collaborazione della Pubblica Assistenza AVPA di Castellana Grotte verrà misurata la temperatura corporea e verrà chiesto il nominativo del partecipante con un numero di cellulare per la rintracciabilità.