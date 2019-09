Maltempo: aggiornamento, codice giallo fra tarantino e brindisino

Precipitazione consistente in parte del sud barese. Monopoli: pioggia, spostato concerto

Il bollettino di aggiornamento per il rischio idrogeologico è stato emesso dalla protezione civile della Puglia alle 14,20. Rilevamento dati alle 13. I Comuni citati nello schema si aggiungono ai territori per i quali con l’allerta di ieri era stato stabilito il codice giallo in tema di criticità.

Fino al primo pomeriggio, intanto, parte del sud barese alle prese in particolare con la pioggia: Tyri 28,2 millimetri il livello della precipitazione (ore 15). Anche su Salento e foggiano pioggia nelle ultime ore.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori di PhEST:

Sempre attuale, provocatorio, intenso, vicino alle rivoluzioni culturali e sociali del mondo di oggi, con una spiccata capacità di leggere il mondo di ieri e immaginare quello di domani. Ha aperto i battenti ieri sera la quarta edizione di PhEST – See Beyond the Sea, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea che ha eletto Monopoli centro della fotografia internazionale stupendo e incantando migliaia di visitatori ogni anno. Tema portante di questa edizione è Religioni e Miti.

Tra gli eventi annunciati nelle giornate inaugurali, oggi sabato 7 settembre il concerto gratuito dei C’mon Tigre si sposta da Largo Castello alla chiesa di S. Pietro e Paolo (difronte a Palazzo Palmieri) a Monopoli. Qui, a farla da padroni saranno le sonorità Mediterranee contaminate da jazz, afrobeat, funk ed elettronica (scheda in allegato 1).

Di seguito il programma di domani, domenica 8 settembre.

LETTURE PORTFOLIO

Palazzo Palmieri (piano terra)

10-13 | Letture portfolio gratuite (iscrizioni aperte in loco alle 9.30)

Saranno presenti: Giulia Ticozzi LA REPUBBLICA, Giuseppe Oliverio PHMuseum, Katrin Iwanczuk LFI MAGAZINE, Maysa Moroni INTERNAZIONALE, Cynthia Doumbia NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, Sara Guerrini FREELANCE

VISITE GUIDATE

10.30 | Palazzo Palmieri

Visita guidata con Julia Krahn

11.30 | Palazzo Palmieri

Visita guidata con Michela Benaglia

12.30 | Palazzo Palmieri

Visita guidata con Liza Ambrossio

TALK E INCONTRI

Palazzo Palmieri (androne)

15 | Lucjan Bedeni, direttore del Museo Nazionale di Fotografia Marubi di Scutari e curatore della mostra Atheism Museum

16 | Giuseppe Oliverio, Fondatore e CEO di PHmuseum, sulla piattaforma on-line

17 | Laura Marchetti, antropologa e docente di didattica delle culture, sul tema Fiaba e mito

EVENTI

Lungomare Santa Maria

11-23 | Madonnari all’opera per PhEST con Eduardo Relero, Tony Cuboliquido e Silvio Paradiso. Dal mattino a notte.

CONCERTI E PROIEZIONI SERALI

Palazzo Palmieri (androne)

18.30 | Proiezione documentario di SKY Arte HD La Scimmia sacra – Un restauro da incubo – Durata: 20min

Palazzo Palmieri (androne)

20.30 | Proiezione docu-film Fan Pio di Graziano Conversano e Giovanni Troilo, una produzione Chiarafama – Durata: 90min