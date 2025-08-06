rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Martina Franca: stasera “Divertiamoci in sicurezza-Zero alcol” Villa Carmine

7 Agosto 2025
IMG 20250807 WA0006

Di seguito il comunicato:

Nasce a Martina Franca un progetto innovativo di sensibilizzazione sul tema del divertimento sicuro e consapevole, rivolto in particolare ai giovani tra i 14 e i 21 anni. L’iniziativa porta la firma di Ivan Tolla, già noto per l’esperienza del “Bacareto by Ivan” (2017-2021) e oggi socio attivo dell’Associazione AISE (Associazione d’Integrazione e Sviluppo Europeo) e Mariangela Palazzo.

 

Il progetto, dal titolo “Divertiamoci in Sicurezza – Zero Alcol”, mira a promuovere l’uso dei Mocktail – cocktail analcolici creativi e gustosi – come alternativa trendy e sicura alle bevande alcoliche. Un’iniziativa che punta a normalizzare e rendere “cool” la scelta di non bere, coinvolgendo principalmente minorenni, astemi, persone allergiche e donne in gravidanza. In un’epoca in cui il movimento “no alcol” registra una crescita esponenziale nei paesi esteri, il progetto ambisce a favorire un cambiamento culturale anche in Italia.

La spinta alla sensibilizzazione è ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche al Codice della Strada e dall’inasprimento delle norme contro la guida in stato di ebbrezza, con l’introduzione di una politica di tolleranza zero nei confronti dell’alcol.

 

L’EVENTO DI LANCIO – 7 AGOSTO, VILLA CARMINE (EX TENNIS CLUB)

La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 7 agosto, alle ore 20.00, nella splendida cornice di Villa Carmine, presso l’Ex Tennis Club di Martina Franca.

La serata, organizzata da AISE in collaborazione con l’Associazione Rebeat – da sempre attiva nell’animazione musicale giovanile – proporrà un ricco programma:

  • Presentazione ufficiale del progetto “Zero Alcol by Ivan”
  • Degustazione gratuita di Mocktail, birre e vini analcolici
  • DJ set a cura di Rebeat, con le performance di Lino Grassi e Mary J
  • Esperienza immersiva in realtà virtuale con i visori 3D di Apulian Gaming, per simulare la guida in stato di ebbrezza

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione