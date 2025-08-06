Di seguito il comunicato:

Nasce a Martina Franca un progetto innovativo di sensibilizzazione sul tema del divertimento sicuro e consapevole, rivolto in particolare ai giovani tra i 14 e i 21 anni. L’iniziativa porta la firma di Ivan Tolla, già noto per l’esperienza del “Bacareto by Ivan” (2017-2021) e oggi socio attivo dell’Associazione AISE (Associazione d’Integrazione e Sviluppo Europeo) e Mariangela Palazzo.

Il progetto, dal titolo “Divertiamoci in Sicurezza – Zero Alcol”, mira a promuovere l’uso dei Mocktail – cocktail analcolici creativi e gustosi – come alternativa trendy e sicura alle bevande alcoliche. Un’iniziativa che punta a normalizzare e rendere “cool” la scelta di non bere, coinvolgendo principalmente minorenni, astemi, persone allergiche e donne in gravidanza. In un’epoca in cui il movimento “no alcol” registra una crescita esponenziale nei paesi esteri, il progetto ambisce a favorire un cambiamento culturale anche in Italia.

La spinta alla sensibilizzazione è ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche al Codice della Strada e dall’inasprimento delle norme contro la guida in stato di ebbrezza, con l’introduzione di una politica di tolleranza zero nei confronti dell’alcol.

L’EVENTO DI LANCIO – 7 AGOSTO, VILLA CARMINE (EX TENNIS CLUB)

La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 7 agosto, alle ore 20.00, nella splendida cornice di Villa Carmine, presso l’Ex Tennis Club di Martina Franca.

La serata, organizzata da AISE in collaborazione con l’Associazione Rebeat – da sempre attiva nell’animazione musicale giovanile – proporrà un ricco programma: