Successo per il festival del Rock’n’roll ad Avetrana. Fino a notte la musica nello stadio con un contorno considerevole di pubblico ed anche di auto e moto che hanno richiamato il periodo d’oro di quella musica, centinaia fra quattro e due ruote.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lo storico batterista dei Litfiba chiude domenica 7 agosto gli appuntamenti della quarta edizione del Noja’s Rock Festival. E saluta così la città di Noicattaro dopo aver regalato una tre giorni di eventi gratuiti pin via Madre Teresa di Calcutta (zona supermercato Famila) con un ricco programma gratuito che ha visto anche dj-set, spazi espositivi per auto e moto e un percorso con il meglio della gastronomia italiana. Giunto alla sua quarta edizione, il NRF è organizzato dall’Associazione Movimento Nojano e gode del patrocinio della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari, del GAL sudest barese, del Teatro Pubblico Pugliese, del ImPuglia – autentique experience, di Puglia Promozione e del Comune di Noicàttaro.

Il programma del 7 agosto

Ad accendere i motori dello show – presentato da Valentina Portoghese, nota presentatrice e conduttrice nelle radio e televisioni locali più seguite – nell’ultima giornata del Noja’s Rock il 7 agosto è alle 20.30 una pura scarica di adrenalina. Gli atleti di Bike Trial sulle loro speciali bici si esibiranno tra evoluzioni mozzafiato in un percorso dedicato realizzato nel piazzale del supermercato Famila. Acrobazie supportate da un commento live per il pubblico presente.

La serata prosegue poi alle 21 con il dj-set di Marco Guacci, pronto a far ballare i presenti con una selezione curata direttamente dall’artista, già apprezzato dietro la consolle a Radionorba e nei locali più frequentati del sud Italia. Segue poi alle 21.30 il concerto del musicista nojano Vito Dipinto, prima di accogliere il super ospite di questa quarta edizione: Luca Martelli con il suo spettacolo ‘Ride Gorilla’, pronto a regalare una performance elettro punk da brividi. Dopo aver calcato i palchi di tutta Europa con i Litfiba – vantando collaborazioni anche con Giorgio Canali e Mezzosangue – il batterista porta a Noicattaro un dj-set con i più famosi brani mixati in tempo reale e suonati su un set di batteria acustica per uno show ‘trasversale’, che continua a raccogliere consensi in tutta Europa.

Gastronomia da tutta Italia, auto e moto storiche, lotteria

Come da tradizione, però, il successo del Noja’s Rock Festival si connota dalla capacità di offrire un’esperienza a 360 gradi, non esclusivamente legata alla musica. Il piazzale ospiterà così esposizioni del mondo delle due e quattro ruote: auto storiche e brand importanti, con spazi dedicati al tuning, ma anche focus su vere e proprie moto icone come l’Harley Davidson e la Vespa, curate da Filippo Ardito.

Non può mancare poi un percorso culinario, con 15 stand che offriranno al pubblico una selezione che spazia tra i ‘tesori’ della cucina pugliese alle specialità delle altre regioni d’Italia. Anche quest’anno, infine, l’organizzazione ha avuto un occhio attento al tema della solidarietà, ancora di più in un periodo in cui la scarsità di sangue negli ospedali per le trasfusioni è un problema molto sentito a livello locale e non solo. Ecco perché partner dell’evento sarà l’associazione ‘Fratres’ di Noicattaro, presente per sensibilizzare alle donazioni di sangue e organi.

A chiudere gli eventi del 7 agosto è l’estrazione dei vincitori della lotteria del Noja’s Rock Festival: i premi in palio sono una bici elettrica “Torpado Afrodite T255”, una piastra Dyson “Airwrap Complete” e un Notebook hp 15,6”. Anche in questa serata si potranno acquistare i biglietti negli appositi stand al costo di 2 euro.

Tutti gli eventi del Noja’s Rock Festival sono gratuiti e ad accesso libero. Official sponsor dell’evento è Famila superstore. Per maggiori informazioni sul Noja’s rock festival si possono visitare le pagine social dell’evento o chiamare il numero 393 72 95 298.







