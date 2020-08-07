Scrive Mario Loizzo, presidente del consiglio regionale della Puglia:

Non può passare inosservata l’escalation di atti intimidatori che si sta verificando dall’inizio dell’anno a Toritto.

L’incendio doloso dell’auto di funzionario del Comune, questa notte, si aggiunge ad altri eventi analoghi. Da gennaio, sono state date alle fiamme le vetture del sindaco Pasquale Regina, del vicesindaco e di altri cittadini vicini all’Amministrazione. La situazione sta diventando insostenibile, fanno sapere da Toritto, dov’è prevista per la settimana prossima la convocazione di un Consiglio comunale monotematico. Nel 2013 si registrarono altri episodi ai danni del primo cittadino di allora e del segretario Pd locale.

Le forze dell’Ordine sono già al lavoro e sono certo che con la Magistratura faranno presto chiarezza e assicureranno i responsabili alla giustizia.

Oltre a far sentire la vicinanza delle Istituzioni, occorre rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, perché quanto accade risponde a scopi criminali che vanno sventati, per consentire alla comunità di Toritto di continuare a seguire la strada della legalità e vivere serenamente.

(foto: tratta da profilo facebook di Mario Loizzo)