Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il cinema sotto le stelle è muto, ma dialoga con la musica dal vivo. A Rutigliano, nel chiostro di Palazzo San Domenico, martedì 7 luglio, alle ore 21, è in programma il secondo appuntamento della rassegna che restituisce al pubblico il fascino del cinema delle origini dentro un concerto vero e proprio. Per «Cinema Muto & Live Music», iniziativa promossa dal Comune di Rutigliano in collaborazione con l’Agìmus per la direzione artistica di Franco Larizza e il sostento di Ministero della Cultura e Regione Puglia, si proietta il film del 1926 «Maciste all’inferno» di Guido Brignone accompagnato dalle musiche originali di Gabriele Cavallo da lui stesso eseguite con il pianoforte, i sintetizzatori, e il «drum pad» elettronico.

Considerato uno dei vertici del cinema fantastico italiano del periodo muto, «Maciste all’inferno» rappresenta una delle avventure più visionarie del celebre eroe interpretato da Bartolomeo Pagano, il personaggio nato nel kolossal «Cabiria» e divenuto una delle prime icone popolari del cinema italiano. Nel film, Maciste affronta un viaggio negli inferi tra diavoli, demoni, dannati e spettacolari scenografie ispirate all’immaginario dantesco e mitologico. Grazie a scenografie monumentali, effetti speciali sorprendenti per l’epoca e a una straordinaria inventiva visiva, l’opera conserva ancora oggi una forza spettacolare che continua a stupire, anticipando molte suggestioni del cinema fantasy e horror moderno.

Ad accompagnare le immagini sarà la colonna sonora originale di Gabriele Cavallo, protagonista di un progetto solista che mette in dialogo universi sonori differenti, in una ricerca musicale che fonde scrittura e improvvisazione, elettronica e materia acustica, per a una performance sospesa tra progressive, sound design, ricerca timbrica e linguaggi contemporanei.

Il live si sviluppa su strutture ibride, nelle quali sequenze e programmazioni ritmiche preparate convivono con improvvisazioni e continue variazioni, rendendo ogni esecuzione unica. Ne nasce un concerto che unisce l’energia della scena elettronica, la libertà espressiva del jazz contemporaneo e la forza evocativa della musica per immagini, costruendo un dialogo sempre nuovo con il film.

L’appuntamento conferma la vocazione della rassegna a rileggere il patrimonio del cinema muto attraverso sensibilità musicali contemporanee, offrendo al pubblico un’esperienza capace di far risuonare il passato con i linguaggi del presente.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 a ingresso gratuito.