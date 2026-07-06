Di seguito il comunicato:

Nove paesi, nove ‘campanili’ che lavorano insieme, un solo racconto: per promuovere tutto l’arco settentrionale dei Monti Dauni, l’area pugliese più ricca di boschi e di borghi medievali, nove Pro Loco hanno deciso di lavorare fianco a fianco e di organizzare un grande evento in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. “Nove Pro Loco, nove voci: un solo racconto”: è questo il claim dell’iniziativa.

Domenica 12 luglio, a Bosco San Cristoforo nel territorio di San Marco La Catola, dalle 9.30 del mattino, chi parteciperà all’evento potrà godersi un’esperienza immersiva tra gusti, musica e natura: si potrà fare trekking nel bosco, trekking a cavallo, yoga e meditazione all’ombra di alberi secolari tra il profumo delle querce (prenotazione consigliata, ma non obbligatoria). E non è tutto. Ci sarà un itinerario del gusto, con un menù completo e a km zero, con le pietanze tipiche in cui risaltano sapori, tradizioni e prodotti d’eccellenza dei Monti Dauni. Dalle ore 18, inoltre, ci saranno musica dal vivo, dj set ed Happy Hour Party. Per informazioni e per prenotare il menù enogastromomico, ci si può rivolgere ai seguenti contatti telefonici: 328 5410544 – 327 8644324 – 339 8375258.

I MAGNIFICI 9. I nove paesi messi insieme dalle rispettive Pro Loco si trovano, anche geograficamente, uno accanto all’altro: si tratta di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, San Marco La Catola e Volturino. L’evento è organizzato dalle nove Pro Loco, con il contributo del Comune di San Marco La Catola. “Per la prima volta”, spiegano gli organizzatori, “nove paesi si mettono insieme per rappresentare e promuovere tutte le unicità del versante settentrionale dei Monti Dauni, quello che fa da cerniera e ponte di comunicazione tra la Puglia e il vicino Molise. Si tratta di una volontà e un evento che nascono dal basso, da chi ama visceralmente questo territorio e che, da anni, all’interno delle diverse Pro Loco, promuove progetti, manifestazioni, visite guidate ed eventi che rappresentano la vitalità, la creatività, le tradizioni e il capitale di innovazione e partecipazione di questi territori. È un lavoro incessante, volontario, che viene tramandato ormai da generazioni e che mette insieme donne, uomini, giovani e anziani. Siamo un valore per i nostri paesi, l’espressione della loro vitalità e unicità. “Ognuno ha la sua specificità, ma insieme siamo più forti e abbiamo un’unica voce”.